Wie eine Boxveranstaltung unter Corona-Auflagen funktionieren kann, zeigte am Samstag die Elite Boxing Promotion in Landau. Acht Kämpfe, darunter vier mit Boxern des eigenen Stalls, waren geboten. Eine Kämpferin kam aus Osteuropa. Die Veranstalter hoffen, Ende des Jahres wieder etwas Größeres auf die Beine stellen zu können.

„Die Leute sind gekommen, haben geboxt und sind wieder gegangen“, sagt Henry Bartsch, Mitgründer des Elite Boxing Gyms in Landau. Dass die Kämpfer und Betreuer sich nicht lange aufhielten, war gewollt und vorgeschrieben. Nach rund drei Stunden war die Veranstaltung auch schon wieder vorbei.

Die meisten Kämpfer kamen aus der Region. Mit Jakob Winter, Mefire Jackie, Debütant Aytac Goerüeken und der Elite-Boxing-Frauentrainerin Cecile Forstner gewannen alle Schützlinge des hauseigenen Landauer Boxstalls ihre Kämpfe. Mitgründer Diyab Dabschah stand in der Ringecke. „Die Kämpfe waren alle ordentlich. Luft nach oben ist immer“, bilanziert Bartsch. „Uns geht es darum, dass so eine Veranstaltung überhaupt wieder stattfinden kann.“

K. o. in der zweiten Runde

Sowohl Jackie als auch Winter verpassten ihren Gegnern in der zweiten Runde den Knock-Out. Bartsch und Dabschah waren zufrieden. „Auch wenn Jakob Winter noch etwas geduldiger werden muss. Er ist ein Heißsporn. Der Kampf geht los, und Jakob will seinen Gegner direkt k. o. schlagen, obwohl er selbst eigentlich schmächtig ist. Gegen einen clevereren Boxer kann das auch mal in die Hose gehen.“ Der 23-Jährige kommt vom Thai-Boxen.

Kommen, boxen und wieder gehen hieß es auch für die weit Angereisten. Wie Shane Schaak aus Berlin, der schon einen Tag eher anreiste, und Nana Dokadze, die am selben Tag aus Georgien einflog. Auch sie zeigte ihren negativen Coronatest – und, beim Frauen-Boxen üblich – ihren negativen Schwangerschaftstest. Der erfahrene Wiesbadener Boxer Fatih Altunkaya, der mit seinen Schützlingen schon bei diversen Galas von Elite Boxing dabei war, holte sie morgens vom Flughafen ab. Im Ring hatte sie gegen Bilgenur Aras aus Altunkayas Stall keine Chance. Danach ging es für sie umgehend zurück nach Georgien.

Livestream

„Draußen sind auch immer wieder Leute stehen geblieben und haben reingeschaut. Wenn es zu viele waren, mussten wir sie leider wegschicken“, sagt Bartsch. „Aber wir hatten einen Livestream auf Instagram.“ Der Schlager- und Party-DJ Danny Malle moderierte die Show im Internet.

Die Veranstaltung war die erste des Landauer Boxstalls unter der Feder des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB). Bartsch schaute vorab, dass dieser Ring- und Punktrichter aus der Region schickt. Auch im Oktober oder November, wenn er im Universum-Kino wieder eine größere Gala im Optimalfall mit Zuschauern aufziehen will, soll dies über den BDB laufen. „Die Veranstaltung hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht“, sagt Bartsch.