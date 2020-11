Nach fast einjähriger Pause steigt der Landauer Boxer Benjamin Gavazi am Samstag in Bruchsal wieder in den Ring. Im Pugilist Boxing Gym bekommt es der 25-Jährige im Kampf ohne Zuschauer mit dem Tschechen Ondrej Budera zu tun. Gavazi und sein zwei Jahre älterer Gegner kämpften bereits im August 2019 in Ludwigshafen gegeneinander. Bei der Veranstaltung, bei der auch der Karlsruher Vincent Feigenbutz boxte, setzte sich Gavazi in sechs Runden nach Punkten durch. Während der Tscheche in der Zwischenzeit acht Kämpfe zu Buche stehen hat, stand der Landauer seither nur zweimal im Ring. Mit einem Sieg könnte Gavazi (Platz 273) in der Weltrangliste des Halbschwergewichts wohl an Budera (Platz 242) vorbeiziehen.