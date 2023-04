Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Faustkämpfe in Frankweiler, das gab es vor zig Jahren mal. Mitten auf dem Fußballplatz. Am Wochenende fliegen dort erneut die Fäuste. Am Sonntag bei einem öffentlichen Training. Wie es 1954 war und was 20 Boxer aus vier Städten nun ins 850-Seelen-Dorf zieht.

Was war der Anlass für Boxkämpfe in Frankweiler und wer stieg damals in den Ring? 66 Jahre ist es her. Anders als das Fußball-Wunder von Bern, der WM-Erfolg Deutschlands 1954,