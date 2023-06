Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diyab Simon Dabschah, mit Henry Bartsch Inhaber der Landauer Elite Boxing Promotion in der Industriestraße, will am 7. Mai in der Festhalle seinen Titel der Profibox-Organisation WBC Middle East verteidigen. Der Gegner steht noch nicht fest.

Er wird unter den Top 100 der Weltrangliste der Halbschwergewichtler gesucht. Dabschah (30), dessen Vater aus Syrien stammt, hat wie seine Mutter die deutsche Staatsbürgerschaft, ist gebürtiger Landauer.