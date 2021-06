Nach rund neun Monaten ist der Landauer Boxer Diyab Dabschah am Samstag wieder in den Ring gestiegen und machte kurzen Prozess. Zuvor musste er einen Schock verkraften. Sein Bruder musste ins Krankenhaus.

Lange vorbereiten konnte sich Diyab Dabschah auf seinen ersten Kampf seit September nicht. Ein paar Tage vorher fragte der Boxstall Black Wolves aus Wiesbaden ihn und seinen Manager Henry Bartsch, mit dem er Eliteboxing in Landau betreibt, an. Er war bereit, da er auf einen Kampf in Afrika hintrainiert hatte, der ausgefallen war.

Sein Gegner war Ali Hassan Zadeh. „Durch eine Videoanalyse habe ich erkannt, dass er ein kleiner Boxer ist, der nach vorne marschiert“, sagt Dabschah. Der Landauer begann abwartend, konnte die Angriffe seines Gegners kontern. In Runde zwei übernahm der 29-Jährige das Zepter und setzte erste harte Wirkungstreffer. Nach einer Schlagkombo ging Zadeh zu Boden und wurde angezählt. Dabschah attackierte weiter und schickte seinen Gegner zehn Sekunden später erneut auf die Bretter. Ein Betreuer warf das Handtuch. Dabschah feierte den 16. Sieg im 16. Kampf.

Zuvor stand sein Bruder Schihahd Marc Dabschah im Ring. In seinem dritten Profikampf bekam er in der ersten Runde einen harten Körpertreffer. „Ihm blieb die Luft weg und er ging k. o. Das war 15 Minuten vor meinem Kampf und hat mich extrem belastet“, sagt Dabschah. Seinem Bruder gehe es wieder gut. Er habe sich zwei Rippen gebrochen.

Diyab Dabschah steht nun in der Top 100 der Weltrangliste des Halbschwergewichts. Am 2. Oktober plant sein Boxstall eine Veranstaltung mit Titelkämpfen im Universum Kino in Landau. Dabschah will dann nach einem Titel eines großen Boxverbandes greifen.