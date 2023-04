Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach mehreren Kampfabsagen durfte der Landauer Boxer Benjamin Gavazi in Pforzheim erstmals 2020 in den Ring steigen. Trotz des Sieges hadert er mit seiner Leistung. Wie die Corona-Zeit ihn mental belastet und warum es so schwer ist, mit dem Sport sein Geld zu verdienen.

3,5 Kilogramm abnehmen in zwei Tagen. Wie das geht? „Ausschwitzen“, verrät der Landauer Boxer Benjamin Gavazi, der vor seinem Kampf gegen den Tschechen Ondrej Budera noch schnell ein paar Kilos