Stühlerücken in der Chefetage des Stuttgarter Technologiekonzerns Bosch: Der unter anderem für die Industrietechnik zuständige Geschäftsführer Rolf Najork verlässt zum Jahresende planmäßig das Unternehmen. Den freigewordenen Platz übernimmt zum 1. Januar Digitalchefin Tanja Rückert, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Sie ist damit neben Arbeitsdirektorin Filiz Albrecht die zweite Frau in der sechsköpfigen Geschäftsführung.

Stuttgart (dpa) - Najorks bisherigen Unternehmensbereich Industrietechnik übernimmt zum Jahreswechsel zusätzlich Finanzchef Markus Forschner. Andere Aufgaben aus Najorks bisheriger Zuständigkeit gehen an Rückert und den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Stefan Hartung.