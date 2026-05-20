Das Kribbeln für die Fans des SC Freiburg steigt. Vor dem Endspiel am Abend sind Anhänger noch auf dem Bosporus unterwegs.

Istanbul (dpa/lsw) - Mit Bootstouren auf dem Bosporus stimmen sich Fans des SC Freiburg auf das erste Europapokal-Finale ihres Clubs ein. In Fankleidung standen Anhänger dafür am Anleger in Istanbul Schlange und fieberten zugleich dem Endspiel am Abend gegen Aston Villa (21.00 Uhr/ RTL) entgegen. Der badische Fußball-Bundesligist bot die Fahrten kostenlos an.

11.000 Freiburger Anhänger haben Tickets für das bisher größte Spiel der Vereinsgeschichte in der türkischen Metropole. 62.000 Anfragen für Karten lagen nach Vereinsangaben vor.

Mit dem Abschlusstraining im Besiktas Park bereitete sich der SC Freiburg am Dienstagabend auf sein großes Endspiel vor. Foto: Robert Michael/dpa

Als Außenseiter möchte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster sich zum ersten deutschen Europa-League-Sieger seit Eintracht Frankfurt 2022 küren. Unabhängig vom Ausgang des Endspiels wird es am Donnerstag nach der Rückkehr in die Heimat gegen 18.00 Uhr einen Empfang für die Mannschaft an der Freiburger Messe geben.