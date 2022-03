Ein Arbeitsboot ist nahe der Schleuse Iffezheim am Oberrhein um ein Haar gesunken und hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zu der Beinahe-Havarie war es am frühen Donnerstagmorgen gekommen, als das an ein sogenanntes Schubboot gekoppeltes Wasserfahrzeug voll Wasser lief und nur noch von Drahtseilen über Wasser gehalten wurde. Die Besatzung des Schubbootes bemerkte das und alarmierte die Feuerwehr, teilte die Polizei weiter mit.

Iffezheim (dpa/lsw) - Das etwa zehn Meter lange Arbeitsboot wurde von rund 20 Einsatzkräften der Feuerwehr stabilisiert und mit einem Kran geborgen, wie es weiter hieß. Auch Dieselbenzin sei ausgetreten, konnte aber abgebunden werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, hinzu kommen den Angaben zufolge die Kosten für die Bergung. Ursache für das Leck in dem Boot sei möglicherweise Materialermüdung gewesen.

