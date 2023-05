Am Sportboothafen der Insel Reichenau (Landkreis Konstanz) im Bodensee ist ein Boot fast gesunken und dann von der Feuerwehr geborgen worden. Als der Hafenmeister am Montag das Sportboot entdeckte, war es bereits zu zwei Dritteln gesunken und wurde nur durch die Festmachleinen gehalten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Reichenau (dpa/lsw) - Die Bergung des Bootes gestaltete sich laut Feuerwehr als schwierig: Rettungstaucher brachten Lufthebekissen unter dem Boot an, mit denen es knapp unter die Wasseroberfläche gebracht werden konnte. Eine Feuerwehrpumpe konnte dann das eingedrungene Wasser entfernen und das Boot wurde wieder schwimmfähig. Danach wurde das Sportboot auf einen Trailer gehoben, um es dem Besitzer zu übergeben.

