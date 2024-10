Wer traditionellen Blues und Rhythm’n’Blues mit einem Touch des frühen Soul zu schätzen weiß, sollte sich Samstag, 2. November, im Kalender markieren. Dann kommt um 20 Uhr die Sängerin Bonita Niessen mit B.B. & The Blues Shacks auf Einladung des Landauer Kulturvereins Altstadt ins Alte Kaufhaus.

Die Zusammenarbeit der Hildesheimer Band mit der in Südafrika geborenen Musikerin begann bereits beim Album „Come Along“ 2013, auf dem sie im Duett mit Michael Arlt zu hören ist. 2019 erschien mit „Sweet Thing“ das zweite gemeinsame Album. Nun geht die Sängerin mit der Band auf Tour.

Mit ihrem Vintagesound sind die Blues Shacks nahe an den Wurzeln des Genres in den 50er- und 60er-Jahren, doch sie sind auch offen für neue Abenteuer. Bonitas Stimme deckt die Spannbreite einer ganzen musikalischen Ära ab: vom R&B einer Ruth Brown und Lula Reed bis zum 60er-Soul einer Etta James und Ann Peebles. Die Sängerin und Musicaldarstellerin, der eine enorme Bühnenpräsenz nachgesagt wird, wurde einem größeren Publikum durch ihren Auftritt 2003/2004 in Stefan Raabs Castingshow SSDSGPS für die Deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul bekannt, als sie im Finale Max Mutzke unterlag.

Engagements in Musicals

Die heute 47-Jährige kam mit 18 als Au-Pair-Mädchen nach Deutschland. Sie sang in einer Jazz- und einer Partyband sowie in einem Gospelchor, hatte einen Auftritt mit Till Brönner und veröffentlichte 1999 ihre erste Single „Superman“ sowie kurz darauf das erste Album „Just“. 2019 bis 2023 stellte sie die Rosa Parks im Chormusical „Martin Luther King“ dar und wirkte 2023 bei der Uraufführung des Chormusical „Bethlehem“ als Engel. In der Sendung „TV total“ stand sie mit Michael Bublé, Kool & the Gang und Bootsy Collins auf der Bühne.

Zur Band gehören Andreas Arlt (Gitarre und Gesang), Michael Arlt (Gesang und Mundharmonika), Henning Hauerken (Bass), Andre Werkmeister (Schlagzeug) und Fabian Fritz (Klavier und Orgel).

Info

Karten gibt es im Vorverkauf beim RHEINPFALZ Ticket Service (auch online), in der Landauer Beethoven-Apotheke, im Havanna-Ticket-Shop sowie bei Andreas Hott unter Telefon 06341 4474.