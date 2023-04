Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem „Spotlight“ und vielen Ideen meldet sich Daniel Bonaudo-Ewinger nach seinem Kunststudium in Berlin als Meisterschüler in seiner Südpfälzer Heimat zurück. Ab Donnerstag ist eine Gemäldeinstallation in der Kandeler Stadthalle zu sehen. Er freut sich schon auf die hiesige Kunstszene, mit der er sich vernetzen will.

Kann man aus einem einzigen Gemälde eine Wanderausstellung mit dem Charme einer Installation machen? Und ob. Der junge Kandeler Künstler Daniel Bonaudo-Ewinger zeigt, wie’s