Mannheim (dpa/lsw) - Bei Baggerarbeiten in Mannheim ist eine etwa 15 Kilogramm schwere Phosphorbombe gefunden worden. Nach einer ersten Bewertung am Donnerstagmorgen gehe von der Bombe keine Gefahr aus, teilte die Polizei mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportiere die Bombe ab. Ein in der Nähe gelegener Einkaufsmarkt war zunächst geräumt worden.

