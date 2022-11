Die Evakuierung vor der Bombenentschärfung in Karlsruhe hat begonnen. Nach einer groben Schätzung seien Hunderte Menschen betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Stadt hatte am Montagabend mitgeteilt, dass bis 13.00 Uhr alle Anwohner in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle der Bombe in der Stuttgarter Straße ihre Wohnungen verlassen haben müssen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Zudem sollen die Bahnstrecken zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlach sowie die Strecke zwischen Mannheim und Basel und die Gleise des Güterbahnhofs gesperrt werden. Für die Zeit der Entschärfung werde außerdem der Verkehr auf der Bundesstraße 10 unterbrochen.

Menschen, die ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen können, können sich telefonisch beim Bürgerbüro der Stadt melden und Hilfe anfordern. Zwischenzeitlich habe es technische Probleme bei der Telefonverbindung geben, diese seien mittlerweile aber behoben, sagte der Polizeisprecher weiter.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde nach Angaben der Stadt am Montag auf einer Baustelle in der Nähe des Güterbahnhofs gefunden. Sie soll nach Abschluss der Evakuierung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden.

