Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe wird in Heidelberg seit dem späten Donnerstagabend der Hauptbahnhof nicht angefahren. Es gebe in der Stadt massive Einschränkungen im Verkehr, teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) per Twitter mit. Der Hauptbahnhof wurde komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Bombe war bei Bauarbeiten gefunden worden. Ihr Zustand erfordere eine «schnellstmögliche Entschärfung», teilte die Stadt mit.

Heidelberg (dpa) - Ein Großteil der Bahnstadt sowie Teile des Stadtteils Bergheim müssten evakuiert werden. In dem betroffenen Bereich leben über 7000 Menschen. Die Evakuierung komme gut voran, hieß es gegen 22.30 Uhr. Die Arbeiten würden bis weit in die Nacht andauern. Die Stadt bat diese, sich um Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb des Gebiets zu kümmern. Die Stadt werde außerdem Notunterkünfte einrichten.

Mitteilung Nr. 1

Mitteilung Nr. 2

Stadt Heidelberg

Tweet der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH