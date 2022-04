Wegen einer Bombendrohung sind die Bahnhöfe in Offenburg und Lahr (Ortenaukreis) am Dienstagabend für vier Stunden gesperrt worden. Ein 18-jähriger Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Nachmittag wurde der Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen. Der Beschuldigte sei nun in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Offenburg (dpa/lsw) - Polizisten setzten bei den Ermittlungen an den Bahnhöfen Spürhunde ein. Zunächst konnten aber keine Sprengmittel gefunden werden. Ein zweiter vorläufig festgenommener junger Mann konnte nicht mit der Bombendrohung in Verbindung gebracht werden und wurde wieder entlassen.

