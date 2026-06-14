Nach einer Bombendrohung sind an der Grenze zur Schweiz Teile eines 24-Stunden-Flohmarkts und der Bahnhof gesperrt. Bei Durchsuchungen macht die Polizei einen Fund.

Konstanz (dpa) - Nach einer Bombendrohung sind ein 24-Stunden-Flohmarkt und der Bahnhof in Konstanz teilweise gesperrt. Bei Durchsuchungen sei ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittag mitteilte.

Die Bereiche an der Grenze zu Kreuzlingen in der Schweiz waren am frühen Morgen evakuiert worden und sind seither gesperrt. Weil die Sperrung ebenfalls den Bahnhof betreffe, werde nun ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch der Busverkehr wird umgeleitet.

Am Morgen wegen unklarer Bedrohungslage geräumt

Am frühen Morgen hatte die Polizei von einer unklaren Bedrohungslage gesprochen, später bestätigte die Behörde, dass es sich um eine Bombendrohung handelte. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht demnach nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Dennoch werde die Bevölkerung gebeten, den Aufenthalt in dem Bereich des Festgeländes Klein Venedig und der Hafenstraße zu meiden und den Anweisungen der Polizei zu folgen.

Der Betrieb des grenzüberschreitenden Flohmarktes in den übrigen Bereichen laufe regulär weiter. Nähere Details zur Bombendrohung gab die Polizei zunächst nicht heraus.