Wegen einer Bombendrohung sind an der Grenze zur Schweiz Teile eines 24-Stunden-Flohmarkts und der Bahnhof gesperrt. Eine Gefahr besteht laut Polizei nicht, doch vieles bleibt unklar.

Konstanz (dpa) - Wegen einer Bombendrohung sind ein 24-Stunden-Flohmarkt und der Bahnhof in Konstanz teilweise gesperrt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, sind die Bereiche an der Grenze zu Kreuzlingen in der Schweiz am frühen Morgen evakuiert worden und seither gesperrt. Weil die Sperrung ebenfalls den Bahnhof betreffe, werde nun ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Am frühen Morgen hatte die Polizei von einer unklaren Bedrohungslage gesprochen, später bestätigte die Behörde, dass es sich um eine Bombendrohung handelte. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht demnach nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Dennoch werde die Bevölkerung gebeten, den Aufenthalt in dem Bereich des Festgeländes Klein Venedig und der Hafenstraße zu meiden und den Anweisungen der Polizei zu folgen.

Der Betrieb des grenzüberschreitenden Flohmarktes in den übrigen Bereichen laufe regulär weiter. Nähere Details zur Bombendrohung gab die Polizei zunächst nicht heraus.