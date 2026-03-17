Wegen eines Bombenfunds müssen rund 1.000 Menschen in Stuttgart-Degerloch ihre Wohnungen verlassen. Auch eine Seniorenwohnanlage ist betroffen. Bis zur Entschärfung vergeht noch viel Zeit.

Stuttgart (dpa/lsw) - In einem Wald in Stuttgart ist ein Bomben-Blindgänger entdeckt worden. Dieser soll an Palmsonntag (29. März) entschärft werden, wie die Stadt Stuttgart mitteilte. Rund 1.000 Menschen im Stadtteil Hoffeld müssen dafür ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Betroffen von der Evakuierung ist auch eine Seniorenwohnanlage.

Als Notunterkunft wird die Turn- und Versammlungshalle Degerloch zur Verfügung gestellt. Die britische Bombe ist rund 250 Kilogramm schwer und stammt der Stadt zufolge aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie lang die Entschärfung und Bergung dauert, ist bislang unklar.