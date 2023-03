Der Bodenverleger Uzin Utz hat im vergangenen Geschäftsjahr mit Preissteigerungen, Störungen in den Logistik-Ketten und hohen Energiekosten zu kämpfen gehabt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um fast ein Viertel (23,5 Prozent) auf 36,3 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mit Sitz in Ulm am Mittwoch mitteilte. Die Entwicklung sei nicht schön, aber unter den gegeben Umständen erwartbar gewesen, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Ulm (dpa/lsw) - Beim Umsatz konnte der Hersteller von Klebstoffen und Bodenverlegesystemen laut vorläufigen Geschäftszahlen im vergangenen Jahr zulegen. Das Unternehmen verzeichnete demnach ein Plus von 10,7 Prozent auf 487,1 Millionen Euro. Ein Grund für den Zuwachs sei die robuste Entwicklung in der Baubranche, hieß es in der Mitteilung. Die Nachfrage im Bau sei weiter hoch gewesen. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 will Uzin Utz am 31. März vorlegen.

Mitteilung