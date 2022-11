Der Hersteller von Bodenverlegesystemen Uzin Utz hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich weniger Gewinn gemacht. Das Ergebnis von Januar bis Ende September lag mit 22,2 Millionen Euro mehr als 5,5 Millionen Euro unter dem Vorjahreszeitraum, wie das Ulmer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Rückgang sei auf gestiegene Rohstoffpreise und Transportkosten zurückzuführen. «Preissteigerungen konnten nicht in vollem Ausmaß weitergegeben werden», hieß es.

Ulm (dpa/lsw) - Den Konzernumsatz steigerte Uzin Utz zur Vergleichsperiode um mehr als 40 Millionen Euro auf 370,5 Millionen Euro. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Ergebnis im vierten Quartal durch die hohen Preise bei Rohstoffen und Logistik weiterhin belastet und somit deutlich geringer ausfallen werde als 2021.

