Spontane Begegnungen von Musikern, die sonst nicht miteinander spielen, sind das Markenzeichen des Festivals Blues and Roots in Pleisweiler. Die Winzerin Evi Ullrich-Friedrich und der Profimusiker Timo Gross laden seit 17 Jahren dazu Künstler in die Südpfalz. Am Samstag, 17. Juli, ist der bayerische Songwriter, Gitarristen und Sänger Tilo George Copperfield zu Gast.

Mit acht Soloplatten im Gepäck und als Kopf der Southern-Bluesrocker 3 Dayz Whizkey hat Copperfield sich einen festen Platz in der deutschen Blues- und Rocklandschaft erspielt. Sein Herz schlägt für den Heartland Rock and Roll, das elektrifizierte Americana-Songwriting und vor allem für den Blues. Seine sehr melodische Herangehensweise macht die Musik auch für Popfans zugänglich. Der Bluesmusiker Timo Gross hat 2012 den Preis der deutschen Schallplattenkritik für sein Album „Fallen from Grace“ erhalten und hat zuletzt mit dem Projekt „Leadbell Calls“ zusammen mit Adax Dörsam von sich reden gemacht.

Termin

Samstag, 17. Juli, im Freien vor dem Weingut Ullrich in Pleisweiler, Schäfergasse 25, Konzert startet um 20 Uhr. Karten zu 20 Uhr und Reservierungen unter post@weingut-ullrich.de oder Telefon 06343 2312.