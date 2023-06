Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Anfang des Mühlenwanderwegs durchs Modenbachtal passiert der Spaziergänger am Ortsausgang im Norden von Edesheim einen Blickpunkt der besonderen Art. Unvermutet stößt er am Rande eines Rückhaltebeckens auf eine Stahlskulptur, die mit ihren Säulen die Pfosten der angrenzenden Weinbergszeilen überdimensional aufzugreifen scheint.

Es ist kein Versehen des Künstlers, dass sich die Reihe der Stahlröhren dem Haardtrand zuneigt. „Gang nach ...“ hat Stefan Forler seine Arbeit genannt. Ironisch