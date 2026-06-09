Nach der laufenden Saison wird die Achterbahn Euro-Mir im Europa-Park nach 29 Jahren abgebaut und ersetzt - doch was passiert mit dem beliebten Soundtrack, der dort läuft?

Rust (dpa/lsw) - Der geplante Rückbau der Achterbahn Euro-Mir im Europa-Park bedeutet Park-Chef Roland Mack zufolge nicht das Ende des beliebten Soundtracks der Bahn. «Wir sollen ja die Musik nicht verändern», sagte Mack dem Radiosender Baden.fm. «Werden wir nicht tun, auch diese Dinge werden wir zum Teil beibehalten.» Es werde aber Anpassungen geben, da rund um den geplanten neuen Weltraum-Themenbereich auch eine neue Geschichte entstehen werde, so Mack.

Euro-Mir weicht nach knapp 30 Jahren Betrieb einer neuen Achterbahn, die mit dem neuen Themenbereich im Jahr 2028 fertiggestellt werden soll. Die markanten Türme der Bahn sollen jedoch erhalten bleiben, ebenso sollen charakteristische Stellen der Streckenführung zumindest teilweise wiederzuerkennen sein.

Für das Projekt kooperiert der Park mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Bei der Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung zwischen der ESA und dem Park sprach Mack unter anderem von zwei neuen geplanten Attraktionen, die in einen großen Weltraum-Shop münden sollen.