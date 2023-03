Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Mozart startet die Konzertreihe in der Herxheimer Villa Wieser in den Frühling. Am Samstag, 12. März, 19 Uhr, entsendet die rheinland-pfälzische Stiftung Villa musica das Bläsertrio Roseau mit Stipendiatinnen und Stipendiaten zum „Divertimento“.

Auf dem Programm steht Mozarts große Bläserserenade c-Moll (KV 388) für je zwei Oboen, Klarinetten, Hörner und Fagotte. Diese „Nachtmusik“ bildet den Höhepunkt