Am Samstag, Tag zwei des Orchesterwochenendes in der Wörther Stadthalle, begeistert das LandesJugendBlasOrchester unter seinem Chefdirigenten Stefan Grefik – umjubelter Solist im Hornkonzert Nr. 2 von Jörg Duda ist der bayrische Tausendsassa Andreas Martin Hofmeir.

In unmittelbarer Gefolgschaft zur philharmonischen Schwester stellte sich am Samstagabend ein weiteres Ensemble in Regie des Landesmusikrats in der Wörther Stadthalle einem kleineren, aber nicht