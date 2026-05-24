Sommer pur im Südwesten: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Höchstwerten bis 34 Grad. Wo es am heißesten wird.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das hochsommerliche Pfingstwochenende findet in Baden-Württemberg temperaturmäßig heute seinen Höhepunkt. Bis zu 34 Grad sollen es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden – und damit der bislang wärmste Tag des Jahres.

Im Laufe des Tages scheint verbreitet die Sonne. Im Norden sowie über dem Bergland ziehen nur einige lockere Quellwolken durch. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 34 Grad, die höchsten Werte werden im Oberrheingraben erwartet. Der Wind weht überwiegend schwach aus Nord bis Nordost und frischt vor allem im Süden zeitweise böig auf.

Pfingstmontag bleibt sommerlich

In der Nacht zum Montag bleibt der Himmel meist gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 11 Grad zurück – ideale Bedingungen für einen warmen Sommerabend.

Am Pfingstmontag setzt sich das sommerlich warme bis heiße Wetter fort. Der DWD erwartet erneut Höchstwerte zwischen 28 und 34 Grad. Dazu gibt es reichlich Sonne und meist nur lockere Wolken. Über dem Schwarzwald sind am Nachmittag vereinzelt Schauer nicht ausgeschlossen. Der Wind bleibt schwach und kommt weiter aus Nord bis Nordost, zeitweise mit frischen Böen.

In der Nacht zum Dienstag wird es erneut gering bewölkt bis klar. Die Frühwerte liegen zwischen 16 und 9 Grad. Am Dienstag zeigt sich das Wetter einmal mehr sonnig. Über dem Bergland bilden sich einige Quellwolken, sonst bleibt der Himmel oft wolkenlos. Die Temperaturen erreichen erneut 29 bis 35 Grad. Dazu weht schwacher Wind aus Nord bis Nordost, der gelegentlich etwas auffrischen kann.