Voller Fokus auf Heidenheim? Das «ist nicht einfach», gesteht Trainer Kompany. Denn das PSG-Rückspiel überstrahlt alles. Beim Personal geht der Blick auf zwei Youngster.

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany kann zwischen den großen Champions-League-Spielen gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in der Fußball-Bundesliga zumindest wieder mit einem Rückkehrer planen. Der 20 Jahre alte Tom Bischof steht am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim nach einem Muskelfaserriss in der Wade wieder zur Verfügung - im Gegensatz zu Youngster Lennart Karl.

«Ich hoffe, dass Tom schon dabei ist. Und Lennart eher nicht», sagte Kompany am Freitag. Beim 18 Jahre alten Angreifer Karl wolle er vorsichtig sein. «Es gibt bei ihm aber noch eine Möglichkeit Richtung Paris», sagte der Münchner Coach mit Blick auf das Halbfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN). «Lenny war noch nie verletzt. Ein erfahrener Spieler kennt seinen Körper. Er wird irgendwann selbst spüren, ob er bereit ist oder nicht.»

Bischof und Karl brennen auf eine rasche Rückkehr, weil sie sich auch noch für einen Platz im deutschen WM-Kader empfehlen wollen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Nominierungstermin vom 12. auf den 21. Mai und damit nach dem letzten Bundesliga-Spieltag verschoben.

Kompany kündigte an, dass er es gegen die vor dem Abstieg stehenden Heidenheimer, die in der Allianz Arena ihr 100. Bundesligaspiel bestreiten, nicht schleifen lassen wolle. «Wir haben unseren Job schon gemacht», sagte er mit Blick auf den gewonnenen Meistertitel. «Aber ich möchte niemanden etwas schenken.» Das habe man auch vor einer Woche mit der Aufholjagd beim 4:3-Comeback nach einem 0:3 in Mainz nachgewiesen.

Davies in Paris angeschlagen raus

Trotzdem wird der Belgier beim Personal natürlich wieder rotieren vier Tage nach dem 4:5 in Paris. «Die Wahrheit ist: Wenn das Spiel gegen PSG so intensiv war und die Vorfreude in ganz München so groß ist für das Rückspiel, dass ich als Trainer alle überzeugen muss, dass wir erstmal gegen Heidenheim mit 100 Prozent spielen müssen. Das ist meine Aufgabe, aber das empfinde ich nicht als einfach», sagte Kompany.

Ein Kandidat für eine Pause ist auch Außenverteidiger Alphonso Davies, der in Paris zur Pause ausgewechselt worden war. «Er hat im Spiel ein bisschen was gespürt», klärte Kompany auf. Davies hat zuletzt viele Verletzungen gehabt.