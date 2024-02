Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist am Donnerstag ein Schaden von bis zu 300.000 Euro entstanden. Ein 77-Jähriger und seine 46-jährige Tochter konnten sich retten, zogen sich jedoch leicht Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde vor Ort versorgt, seine Tochter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Herrenberg (dpa/lsw) - Das Feuer brach im Dachgeschoss des Hauses aus. Zum Löschen musste die Feuerwehr einen Teil des Daches abdecken. Benachbarte Gebäude blieben von den Flammen verschont. Das Haus war nach dem Brand unbewohnbar. Wie es zum Feuer kam, war vorerst unklar.

