Plötzlich wieder Winter im Südwesten: Bis zu 20 Zentimeter Schnee überraschen Autofahrer im Schwarzwald. Was auf den Straßen und in den Höhenlagen zu beachten ist.

Stuttgart (dpa/lsw) - Kräftig geschneit hat es in der Nacht auf Donnerstag vor allem im Südwesten Baden-Württembergs. Nach Angaben einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind insbesondere Lagen oberhalb von 700 Metern betroffen. Der meiste Neuschnee fiel demnach in Breitnau im Südschwarzwald mit bis zu 20 Zentimetern auf einer Höhe von 1000 Metern.

In Lenzkirch (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) seien etwa 12 Zentimeter Neuschnee gemessen worden, in Malsburg-Marzell (Landkreis Lörrach) etwa 14 Zentimeter. Auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu seien etwa ein bis drei Zentimeter Neuschnee gefallen. Ungewöhnlich sei der erneute Wintereinbruch nicht: «Das ist jetzt diese Übergangsphase. Das ist so nicht außergewöhnlich», so die Sprecherin des DWD.

Auch tagsüber sind in den Höhenlagen oberhalb von 700 bis 800 Metern weitere Schneeschauer möglich. Der Schnee soll vorerst liegen bleiben – die Temperaturen bleiben kühl, in der Nacht zum Freitag ist Frost möglich. Autofahrer in den Höhenlagen sollten auf winterliche Straßenverhältnisse gefasst sein.