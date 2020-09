Der im Nordring 30 auf dem ehemaligen Gummi-Mayer-Gelände beheimatete Landauer Billard-Club (LBC) ist nicht leicht zu finden. Andreas Krull organisiert Jedermann-Turniere und hat noch mehr vor.

„Durch das große Tor neben dem Euromaster gehen oder fahren und dann ganz nach hinten durch. Die letzte Tür hinten rechts in der Eingangsbucht führt zu einem Treppenaufgang“, erklärt der Landauer Andreas Krull, der am 15. November ein Jedermann-Turnier anbietet. Beginn: 10 Uhr. Im ersten Stock befindet sich der Billard-Club, der einen neuen Dreibandtisch und einen Halfmatch-Karamboltisch aus einer Vereinsauflösung in Pirmasens erworben hat. Auch der vorhandene Turnierbillardtisch sei generalüberholt worden, sodass nun wieder perfektes Spielmaterial zur Verfügung stehe, teilt Krull mit. Internationales Turniermaß der Tische ist das Matchbillard mit einer Spielfläche von 1,42 mal 2,84 Meter. Es gibt aber auch ein kleineres „Turnierbillard“ (1,05 mal 2,10 Meter) und ein Halbmatchbillard (1,15 mal 2,30 Meter).

Willi-Eichhorn-Gedächtnisturnier

Zur Einweihung der neuen Tische und um an seinen langjährigen Vorsitzenden Willi Eichhorn zu erinnern, gibt es das Billardturnier für jedermann. Der „In-Club-Kunstmaler“ Matthias Göhr stelle zwei seiner Radierungen als jeweils ersten Preis für das Karambolturnier am 15. November und für das Poolturnier (voraussichtlich am 22. November) zur Verfügung, so Krull. Göhr habe das Motiv einer bereits vorhandenen Radierung clever so abgewandelt, dass es zu einem Billardmotiv geworden sei. Er werde am 15. November, am Tag des Willi-Eichhorn-Gedächtnisturniers, einen Tag des offenen Ateliers in seinen Räumen direkt hinter jenen des Billard-Clubs anbieten.

Eigenständiger LBC-Ableger?

Wie Krull mitteilte, ist er dabei, im „Chaplin Bowling & Billard“ am neuen Messplatz einen Pool- und wahrscheinlich sogar Snooker-/Poolverein als eigenständigen Ableger des LBC zu gründen. Zu den Snookertischen liefen noch Verhandlungen mit dem Inhaber des Chaplin, Günther Willius aus Darmstadt, der 2018 Rang 33 bei der Zehn-Ball-Europameisterschaft der Senioren in Veldhoven/Niederlande erreichte. Der neugegründete Verein werde sich, wie früher der LBC, dem Billardlandesverband Baden-Württemberg für den Wettkampf-Spielbetrieb anschließen. Sollten rechtzeitig am 28. November Snookertische bereitstehen, werde der Verein versuchen, ein Turnier der German Snooker Tour (GST) auszurichten.

Info

Anmeldung für die Jedermann-Turniere möglich per E-Mail an WEGT@askpress. Startgeld: jeweils 10 Euro.