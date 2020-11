Der Jockgrimer Bildhauer Karl-Heinz Deutsch, der in Germersheim in einem der Festungsgebäude ein Atelier betreibt, hat das Original-Gipsmodell seines bekannten „Januskopfes“ der Stadt Germersheim geschenkt. Anlass war sein Atelier-Jubiläum.

Deutsch hatte der Stadt, der er sich verbunden fühlt, bereits vor zehn Jahren 44 Kunstwerke übereignet. Germersheims Stadtoberhaupt Marcus Schaile zeigte sich erfreut, nun auch das Modell seiner wichtigsten Arbeit zu haben. Er sei sehr dankbar für die kulturelle Bereicherung durch Deutsch, sagte er. Das mannsgroße Modell ziert nun das Entrée zum Kunstverein Germersheim im Zeughaus, wo auch das Deutsche Straßenmuseum untergebracht ist.

Deutschs „Januskopf“ in Bronze findet sich in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin. Im Jahr 2000 hatte es eine landesweite Ausschreibung gegeben, da zwei Standorten des Gebäudes künstlerisch gestaltet werden sollten. Deutsch war einer der Preisträger und schuf für die Dachterrasse der Landesvertretung den „Januskopf“. Die Plastik hat eine mahnende und eine versöhnende Seite. Sie besteht aus einem „Philosophenkopf“, dem Denker, der die Besucher auf der Terrasse empfängt, und einem „Visierkopf“, der - als Schutz und Mahnung zugleich - über die Brüstung ragt und weit hinaus auf das Holocaust-Denkmal blickt.