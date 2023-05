Radolfzell (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist auf einer Skateranlage in Radolfzell (Kreis Konstanz) gestürzt und gestorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der 33-Jährige hatte in der Nacht auf Dienstag mit seinem Mountainbike über eine Rampe springen wollen und war mit dem Kopf auf den Boden gestürzt.

