Die Auswärtsmisere ist beendet, der Torjäger wieder fit. Der wichtige Sieg in Bochum soll Stuttgart einen Schub für das Saisonfinale geben. Trainer Hoeneß rechnet sich auch gegen Dortmund etwas aus.

Bochum/Stuttgart (dpa/lsw) - Fabian Wohlgemuth freute sich kurz, dann richtete er den Blick bereits auf das nächste Spiel gegen Borussia Dortmund. Es sei viel dabei gewesen, was die Mannschaft des VfB Stuttgart in die Partie gegen den BVB kommenden Samstag mitnehmen könne, sagte der Sportdirektor nach dem eminent wichtigen 3:2 (1:0)-Sieg beim VfL Bochum. «Es haben viele Puzzleteile zusammengepasst», betonte Wohlgemuth. Der 44-Jährige lobte die defensive Struktur der Schwaben, ihren kämpferischen Einsatz, ihre Geschlossenheit - und ihren Torjäger Serhou Guirassy, der im Endspurt um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga eine entscheidende Rolle spielen dürfte.

«Er war ein extrem wichtiger Faktor», sagte Wohlgemuth über den Mittelstürmer. Erstmals seit mehr als zwei Monaten stand Guirassy am Sonntag in Stuttgarts Startelf. Nach einer Adduktorenverletzung war er wochenlang ausgefallen und zuletzt zweimal eingewechselt worden. Nun brachte er seine Qualitäten wieder voll ein. Der 27-Jährige habe das «richtige Bauchgefühl für die Brennpunkte», lobte Wohlgemuth. Bei seinem Tor zur 2:1-Führung etwa war er gedankenschneller als die Bochumer Verteidiger und drückte Borna Sosas Flanke aus kurzer Distanz über die Linie. Auch Guirassys «Ballsicherung» gefielt dem Sportdirektor.

«Er hat einfach eine körperliche Präsenz, aber auch eine fußballerische Komponente, die es in der Kombination nicht oft gibt», ergänzte der neue VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Nach seinem gelungenen Debüt im DFB-Pokal, wo die Stuttgarter im Halbfinale Anfang Mai nun auf Eintracht Frankfurt treffen, legte der 40-Jährige also auch eine erfolgreiche Liga-Premiere hin. «Das waren Bigpoints und die nehmen wir mit», sagte er - und blickte genau wie Wohlgemuth schon voraus auf das Dortmund-Spiel. «Es ist eine Chance, unsere Situation zu verbessern, und so möchte ich, dass wir das Spiel angehen.» Mit dem in Bochum gezeigten «Spirit» sei auch gegen den Titelkandidaten etwas möglich.

Nach seinem ersten Bundesliga-Auswärtssieg seit Dezember 2021 liegt der VfB nun auf dem Relegationsrang 16. Bochum ist den Schwaben nicht etwa enteilt, sondern mit nur noch drei Punkten Vorsprung als Tabellen-15. wieder mittendrin im Abstiegskampf. Der Erfolg, bei dem neben Guirassy (60. Minute) noch Abwehrspieler Hiroki Ito (14.) und Neu-Nationalspieler Josha Vagnoman (63.) für die Gäste trafen, könnte der lang ersehnte Wendepunkt für die Stuttgarter werden. Bei einer erneuten Niederlage wären ihre Hoffnungen auf die Rettung allmählich wohl geschwunden. So aber könnte noch mal neue Energie entstehen, die den fünfmaligen deutschen Meister auch durch die verbleibenden sieben Liga-Partien trägt.

Die drei Punkte würden sicher helfen, das «angekratzte Selbstvertrauen» einiger Spieler zu stärken, sagte Wohlgemuth. Der junge Mittelfeldspieler Enzo Millot, der unter Hoeneß-Vorgänger Bruno Labbadia einen schweren Stand hatte und in Bochum eine gute Leistung zeigte, dürfte dazu gehören. Oder Waldemar Anton, der unter Hoeneß von der ungeliebten Position des rechten Außenverteidigers wieder ins Abwehrzentrum zurückgekehrt ist und gegen den VfL hinten die Chefrolle übernahm. Und natürlich Stürmer Guirassy, der nun bei sieben Liga-Toren steht - und im Saisonfinale Stuttgarts größter Hoffnungsträger ist.

