Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League auch den Titelträger Vipers Kristiansand geschlagen. Der deutsche Meister gewann am Sonntagnachmittag mit 32:30 (16:17) gegen das Spitzenteam aus Norwegen und übernimmt mit jetzt drei Siegen und einem Unentschieden die Tabellenführung in der Gruppe A.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Zwar stellten die Vipers mit Ragnhild Valle Dahl die mit sieben Toren beste Werferin. Für die SG waren mit Karolina Kudłacz-Gloc, Xenia Smits und Trine Østergaard Jensen aber gleich drei Spielerinnen sechsfach erfolgreich.

Die Partie in Ludwigsburg verlief durchgehend auf Augenhöhe. Erst nach dem Seitenwechsel setzte sich Kristiansand etwas ab (27:24/45.). Doch Bietigheim gab nicht auf. Das Team von Coach Markus Gaugisch arbeitete sich wieder heran und überstand in der Schlussphase auch eine doppelte Unterzahl. Mit dem 32:29 in der 58. Minute sorgte Smits für die umjubelte Entscheidung.

Statistik

Kader SG BBM Bietigheim