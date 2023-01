Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihre Sieglos-Serie in der Champions League nicht stoppen können. Der Tabellenführer der Bundesliga unterlag dem slowenischen Club RK Krim Mercator am Sonntag mit 28:35 (14:19). Es war das fünfte sieglose Spiel in der Königsklasse nacheinander. In der Gruppe A liegt das Team von Coach Markus Gaugisch auf dem vierten Rang.

Ljubljana (dpa/lsw) - Schon im ersten Durchgang geriet Bietigheim deutlich ins Hintertreffen (14:6/20.). Den Rückstand konnte die SG nicht mehr aufholen. Beste Werferin des Spiels war Darja Dmitrijewa mit zwölf Toren. Bei den Gästen waren Karolina Kudlacz-Gloc, die nach einem Schlag gegen den Hals behandelt werden musste, und Jenny Behrend mit jeweils fünf Treffern am erfolgreichsten.

