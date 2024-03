Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Handball-Torhüterin Nicole Roth kehrt im Sommer vom Bundesligisten Thüringer HC zum deutschen Meister SG BBM Bietigheim zurück. Die 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. «Es freut mich riesig, erneut die Möglichkeit von Bietigheim bekommen zu haben, einen weiteren Schritt in meiner sportlichen Karriere zu gehen», sagte Roth in einer Clubmitteilung vom Donnerstag. Bereits in der Saison 2017/18 spielte sie für die Schwaben, die künftig als HB Ludwigsburg auflaufen.

