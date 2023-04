Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben für die kommende Saison die schwedische Nationalspielerin Sofia Hvenfelt verpflichtet. Die 26 Jahre alte Kreisläuferin wechselt vom dänischen Erstligisten Kopenhagen Handbold zu den Schwäbinnen, die am Wochenende zum dritten Mal in Serie den DHB-Pokal gewonnen haben. Hvenfelt sei eine Spielerin «mit extremer Power und einem großen Kämpferherz», sagte Bietigheims Sportdirektor Gerit Winnen in einer Clubmitteilung vom Dienstag. Annika Meyer wird den Verein hingegen verlassen, wie weiter mitgeteilt wurde.

Vereinsmitteilung