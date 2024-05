Die Handballer der SG BBM Bietigheim sind in die Bundesliga aufgestiegen. Die Schwaben gewannen am Sonntag souverän mit 41:29 (23:13) gegen Schlusslicht EHV Aue und sicherten so den zweiten Tabellenplatz. Verfolger ASV Hamm hatte tags zuvor mit 32:36 gegen den TV Hüttenberg verloren und kann die Bietigheimer an den verbleibenden beiden Zweitliga-Spieltagen nicht mehr einholen.

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Das Team von Trainer Iker Romero wurde seiner Favoritenrolle gegen Aue von Beginn an gerecht. Erfolgreichster Werfer der Gastgeber war Rückraumspieler Tom Wolf mit sechs Toren. Auch die Zweitliga-Meisterschaft ist für Bietigheim noch möglich. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Potsdam beträgt drei Punkte.

