Der Bundesliga-Aufsteiger gibt einen prominenten Zugang für die Schlüsselstelle zwischen den Pfosten bekannt. Die Gummersbacher schlagen derweil in Kroatien zu.

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Bundesliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim hat den viermaligen deutschen Handball-Nationaltorwart Daniel Rebmann vom VfL Gummersbach verpflichtet. Der 30-Jährige wird künftig gemeinsam mit Fredrik Genz und Filip Baranasic das Torhüter-Trio bilden, wie der schwäbische Club am Freitag mitteilte.

Die Gummersbacher verkündeten derweil die Verpflichtung des kroatischen Nationalkeepers Dominik Kuzmanovic. Der 21-Jährige kommt vom Erstligisten RK Nexe und erhält einen Vertrag bis 2028.

«Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und bin froh wieder in meiner Heimatregion zu spielen», sagte Rebmann, der vor seiner Zeit in Gummersbach mehrere Jahre für Frisch Auf Göppingen spielte. «Es wird eine Herausforderung, uns mit der SG nachhaltig in der ersten Liga zu etablieren. Wer mich kennt, weiß, dass ich in jedem Training und Spiel Vollgas gebe, damit wir unser erstes Ziel - Klassenerhalt - erreichen.»