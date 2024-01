Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Mit drei Vertragsverlängerungen treibt die SG BBM Bietigheim die Planungen für die Zukunft weiter voran. Die polnische Handball-Rekordnationalspielerin Karolina Kudlacz-Gloc (39) habe bis zum 30. Juni 2026 verlängert, teilte der deutsche Meister und Pokalsieger am Donnerstag mit. Die schwedische Kreisläuferin Sofia Hvenfelt (27) und das dänische Talent Anne With Johansen (19) unterschrieben jeweils bis 2025 bei den Bietigheimerinnen, die ab Sommer als HB Ludwigsburg auf Punktejagd gehen werden. Alle drei Verträge wären am Ende der Saison ausgelaufen.

