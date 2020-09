Nach der Absage des Bienwald-Marathons hat der TSV Kandel entschieden, den Lauf virtuell zu veranstalten. Wie was geht, erklärt Organisationsleiter Markus Poth: Läufer melden sich über das Anmeldeportal de-timing an. Anschließend suchen sie ihre Strecke aus: Marathon, Halbmarathon, Kinder-Marathon (4,2 Kilometer), Kinder-Halbmarathon. Für das richtige Lauffeeling kann jeder seine Startnummer ausdrucken und damit am 2., 3. oder 4. Oktober seinen eigenen „Bienwald-Marathon powered by Bitburger 0,0%“ auf einer beliebigen Strecke laufen. Danach wird die selbst gestoppte Laufzeit mit dem in der Anmeldebestätigung enthaltenen Link übermittelt.

Start ab 0.01 Uhr

„Bis zu unserer Absage waren die Läufer im vollen Training und fokussiert auf den 4. Oktober, und dies soll nicht umsonst gewesen sein“, so Poth. „Wir unterbrechen somit in diesem Jahr unsere ungebrochene Serie von 44 Veranstaltungen bei uns in Kandel und veranstalten unsere 45. Veranstaltung erstmals virtuell.“ 22 für den Marathon, 56 für den Halbmarathon und sieben Kinder hatten sich gestern angemeldet.

In der Ausschreibung steht: Start: am 2. Oktober „ab 0.01 Uhr bei dir zu Hause“. Der TSV Kandel zählt auf die Ehrlichkeit und den fairen Sportsgeist. Die Teilnehmer sind dazu aufgerufen, sich an die Corona-Bestimmungen zu halten. Anmeldegebühr: sechs Euro beziehungsweise für Kinder drei Euro. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost, unter anderem drei Freistarts für den nächsten „richtigen“ Bienwald-Marathon.