Gute Reise! 37 Verwegene wollen in Kandel den Bienwald Backyard Ultra angehen. So weit laufen, bis auch der letzte Konkurrent nicht mehr kann. Pia Winkelblech hat ungezählte Extremläufe bestritten. Am Freitag wagt sich die Lokalmatadorin an eine Premiere.

„Das Tempo ist für mich zu langsam“, sagt Pia Winkelblech und ahnt: „Es wird vielleicht mein Tod sein, dass ich zu schnell bin.“ Schnell zu sein, bringt beim Bienwald Backyard