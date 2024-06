Offenburg (dpa/lsw) - Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr einem Imker geholfen, ein verirrtes Bienenvolk aus einem Baum in der Offenburger Innenstadt zu holen. Passanten hatten den Schwarm am Donnerstag in der Innenstadt entdeckt. Die Feuerwehr entfernte das Volk in fünf Metern Höhe aus dem Baum. Ein Imker des Landesverbandes Badischer Imker übernimmt die Bienen nun in sein Gebiet, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag sagte. Er werde den Schwarm in seine Völker integrieren. Zuvor hatte «Baden Online» darüber berichtet.

