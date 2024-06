Alljährlich wird der Rosenneuheitenwettbewerb ausgetragen. In der Welt der Züchter ist die «Goldene Rose von Baden-Baden» ein international bedeutender Ehrenpreis. Die Siegerin 2024 liegt im Trend.

Baden-Baden (dpa) - Sie blüht überreich und zieht Bienen an: Die Rosenzüchtung «Darling» (deutsch: Liebling) hat den international beachteten Wettbewerb um die «Goldenen Rose von Baden-Baden» gewonnen. Die halbgefüllten Blüten seien in Dolden angeordnet und spielten farblich von einem leuchtenden Rosa bis Hellrosa, sagte Markus Brunsing, Leiter des Fachgebiets Park und Garten der Stadt, am Dienstag. Wegen Farbe und Blütenfülle sei sie ein echter Blickfang im Garten und solle schon bald in den Handel kommen. «Man muss also nicht lange warten.»

Ihr Züchter, Reinhard Noack aus Gütersloh, nimmt den Angaben nach schon seit vielen Jahren erfolgreich am Rosenneuheitenwettbewerb in Baden-Baden teil. Den Ehrenpreis «Goldene Rose» habe Noack nun aber zum ersten Mal gewonnen, sagte Brunsing.

139 Rosenneuheiten waren zu dem Wettbewerb angetreten. Die 37 Züchter stammten den Angaben nach aus 14 Ländern. Eine internationale Jury aus 18. Ländern wählte die Siegerin.

Es gebe einen Trend zu relativ kräftigen Farben wie Rot, Orange, Gelb und Pink, sagte Brunsing. «Nicht so sehr pastellig.» Zudem halte der Trend zu bienenfreundlichen Rosen an.

