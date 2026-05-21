Baden-Württemberg BGH bestätigt Haftstrafe nach Tod von Baby in Waschmaschine

Prozess um totes Baby in Waschmaschine - Mutter vor Gericht
Das Urteil gegen die Mutter ist rechtskräftig. (Archivfoto)

Das Urteil im Fall des Babys, das in einer Waschmaschine starb, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision. Die Mutter muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis.

Hechingen (dpa) - Das Urteil gegen eine Mutter, die ihr Neugeborenes in eine Waschmaschine gesteckt hatte, wo es später starb, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe die Revision dagegen verworfen, teilte das Landgericht Hechingen mit. Das Gericht hatte die Frau im Oktober vergangenen Jahres wegen Totschlags zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Das Baby hatte die 35-Jährige unbemerkt in einer mit ihrem Lebensgefährten bewohnten Wohnung in Albstadt zur Welt gebracht, dann zusammen mit schmutzigen Kleidungsstücken in die Waschmaschine gelegt und die Trommel geschlossen. Ihr Partner hatte die Maschine angestellt, ohne zu wissen, dass darin ein Säugling lag.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Bundesgerichtshof Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x