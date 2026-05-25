Die Bezirkskantorei Bad Bergzabern unter Wolfgang Heilmann widmete ihr Frühjahrsprojekt der Liebe. Den Auftakt machte ein Konzert in der Marktkirche.

Lyrik und Liebe – zu allen Zeiten waren diese beiden in inniger Liaison verbandelt. Und wenn sich die Werkfolge unter dem Titel „Dichtung und Liebe“ am Freitagabend in der Bad Bergzaberner Marktkirche nur über eine gute Stunde spannte – gefühlt durchmaß sie einen gewaltigen Kosmos vertonter Emotionalität quer durch alle Spielarten menschlicher Zuneigung. Im Zentrum des Programms, das Bezirkskantor Wolfgang Heilmann mit der Bezirkskantorei Bad Bergzabern auch für Folgekonzerte in der Kandeler St. Georgskirche und – Pfingstausflug ins Schwäbische – die Stiftskirche Herrenberg einstudiert hatte, logierte mit der „Dichterliebe“ von Robert Schumann auf Texte von Heinrich Heine der wohl populärste Liederzyklus der Romantik, diesmal in einer modernen Adaption für Chor mit Soli.

Sorgsame Adaption für Chor

Seit der 2023 hochbetagt verstorbene Komponist Clytus Gottwald die Bearbeitung von Solo-Liedern für mehrstimmige Chöre salonfähig gemacht hat, gibt es vermehrt Vorstöße in dieser Richtung. Mal weniger, mal mehr geglückt, wie diesmal mit dem südkoreanischen Komponisten Hye-Young Cho, der Schumanns op. 48 substanziell sorgsam beibehielt. Etliche Teile hat er zu vierstimmigen, gut sanglichen Chorsätzen erweitert, solistische Passagen auf Alt- und Tenorstimme verteilt zwischengeschoben, den tiefenpsychologisch verankerten Klavierpart aber unangetastet belassen.

Erzählt wird 16 Lieder lang vom Liebesglück, das im Maien beginnt und allmählich in Schmerz und Entsagung versinkt. Es ist der ebenso poetisch bebilderte wie bitter-ironische Ton der Heine-Verse, der so unmittelbar wirkt und von Schumann kongenial und teils umwerfend drastisch in klangliche Szene gesetzt ist.

Heilmanns Dramaturgie verordnete dem Zyklus drei stark konterkarierende Intermezzi, und das funktionierte erstaunlich gut. Mit „Caritas abundant“, 2018 vom Amerikaner Michael John Trotta auf einen Hymnus Hildegards von Bingen als kraftvolles chorisches Feuerwerk geschaffen, begleitet von Violine (Paulina Martin) und Handdrum (Marvin Stutz), wechselt der Wonnemoment bei Schumann in Richtung Ernüchterung, erst noch satirisch kompensiert („Das ist ein Flöten und Geigen …“). Clara Schumanns flotter „Marsch Es-Dur“ zu vier Händen leitet das bitterböse Aufbegehren gegen das Unausweichliche ein; der altnorwegische Brautmarsch „Buremansj fra Valsoygjord“, textfrei auf Vokalisen gesungen, kommt vor dem endgültigen Absturz in den nachtschwarzen Schmerz.

Wolfgang Heilmanns gut aufgestellte Kantorei musizierte hörbar hochengagiert. So brauchte es ein wenig Aufwärmen, bis die Konturen sich klarer, die Deklamation sich schlackenfreier darstellten. Doch diese Momente verfeinerten sich zusehends und machten einer fabelhaften, energetischen und differenzierten Gestaltung Platz. Schon das eingangs a cappella zelebrierte „Alleluja“ von Randall Thompson hatte aufhorchen lassen. Heilmann lenkte sein Ensemble, in dem der kleinen, aber vorzüglich agierenden Männerriege ein Sonderlob gebührt, eindrucksvoll durch die Choreographie zwischen pastoser Milde und mächtigem Kathedralklang. Das chorische Ausrufezeichen am Programmende blieb der göttlichen Liebe gewidmet und präsentierte mit Felix Mendelssohns Vertonung des 43. Psalms große romantische A-cappella-Kunst.

Gänsehaut-Momente

Mit den Geschwistern Maria Kalmbach (Alt) und Georg Kalmbach (Tenor) waren zudem zwei exzellente Vokalsolisten auf dem Podium, die mehrfach Gänsehaut-Momente entfachten. Wenn man Georg Kalmbachs schlank und agil geführtem, lyrischem Tenor etwa beim Maien-Auftakt oder dem dramatisch durchgestalteten „Ich grolle nicht“ lauschte, bekam man verschämte Sehnsucht nach der reinen Solofassung des Schumann-Zyklus; makellos auch seine Interpretation des „Come away, death“ von Gerald Finzi. Maria Kalmbach machte mit schwerelos samtigem Timbre und kluger Gestaltung das Brahms-Lied „Dort drunten im Tale„ zum hinreißenden Erlebnis.

Gar nicht genug applaudieren konnte man Thomas Scherb, der sich am Flügel einmal mehr als sensibler Begleiter erwies und Schumanns Tastenkosmos mit Brillanz, vor allem aber Transparenz und nachspürender Innigkeit ausstattete. Beim Es-Dur-Marsch von Clara Schumann agierte Julia Barthruff inspiriert und auf Augenhöhe an seiner Seite.