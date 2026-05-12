Mit einer Chorfassung des berühmten Liederzyklus „Dichterliebe“ begibt sich die Bezirkskantorei Bad Bergzabern auf die Spur von Heinrich Heine und Robert Schumann.

Mit einem Programm, das über den kirchenmusikalischen Rahmen hinausweist, obendrein dem „Wonnemonat“ Mai kaum besser huldigen könnte, feiert die Bezirkskantorei Bad Bergzabern unter Leitung ihres Kantors Wolfgang Heilmann das Pfingstwochenende mit gleich drei Konzerten. „Dichtung und Liebe“ lautet der Titel, und er legt die Spur zum Hauptwerk des Abends, dem Liederzyklus „Dichterliebe“ von Robert Schumann nach Texten von Heinrich Heine, im Original für Singstimme und Klavier. Die südkoreanische Komponistin Hye-Young Cho hat die 16-teilige Folge bearbeitet für vierstimmigen Chor, auch solistische Passagen sind dabei. Und wie Heilmann sagt, habe ihn das bei der Erstbegegnung im Konzertsaal sehr überzeugt.

Heine und Schumann – das war eine künstlerische Liaison auf Lebenszeit, auch wenn sich beide nur ein einziges Mal persönlich begegnet sind. 1828 war das, in München. Und beide werden später im selben Jahr 1856 sterben. Vorher aber teilen sie die Erfahrung des verzweifelten Ringens um eine geliebte Frau gegen familiäre Widerstände. Heine muss sich fügen, Schumann immerhin kann seine Clara letztlich heiraten.

Stets geht es um Liebe

Ein wenig davon fließt ein in die „Dichterliebe“, auch wenn dieses Sujet um himmelstürmendes Glück und die letztliche Ernüchterung durch die Treulosigkeit der Angebeteten kreist. Heine schildert dieses Seelendrama mit poetischem Zartgefühl, nicht selten aber auch bitterböser Ironie. Und Schumanns Vertonung spiegelt beides auf kongeniale Weise, explizit auf der Ebene der „deutenden“, nachspürenden Klavierbegleitung.

Für die Konfrontation von scheinbar Gegensätzlichem hat der Bad Bergzabern Bezirkskantor Heilmann, wie in der Vergangenheit mehrfach erprobt, ein gutes Händchen. So platziert er zwischen die Liedfolge Zeitgenössisches, unter anderem das 1978 entstandene „Caritas Abundant“ von Michael John Trotta, auch einen Marsch von Clara Schumann. Eingerahmt wird die Werkfolge durch ein volkstümliches Liebeslied von Johannes Brahms und Felix Mendelssohns Vertonung des 43. Psalms. Und stets geht es um Liebe.

Mit der Bezirkskantorei Bad Bergzabern musizieren die Mezzosopranistin Maria Kalmbach, der Tenor Georg Kalmbach, die Violinistin Paulina Martin, Marvin Stutz an der Handtrommel sowie Thomas Scherb und Julia Barthruff am Klavier. Zwischen den zwei Auftritten in der Südpfalz gastiert das Programm am Samstagabend in der Stiftskirche Herrenberg.

Termine

„Dichtung und Liebe“ mit der Bezirkskantorei Bad Bergzabern a Freitag, 22. Mai, 19 Uhr, in der Marktkirche Bad Bergzabern und am Montag, 25. Mai, 18 Uhr, in der St. Georgskirche Kandel; Karten bei JuLaine in Bad Bergzabern, bei Bücher Pausch in Kandel sowie online unter kirchenmusik-bza-ger.de .