Am Staatstheater Nürnberg schon bewährt, eröffnet das Stück „Kleine Geister“ für Erzähler und Orgel die neue Reihe der Familienkonzerte im Bezirkskantorat Südpfalz.

Mit einem Gastspiel des Staatstheaters Nürnberg startet Bezirkskantor Wolfgang Heilmann am Sonntag, 31. Mai, in der Kandeler St. Georgskirche das in engem Schulterschluss mit der pfälzischen Posaunenarbeit konzipierte neue Format der „Familienkonzerte Südpfalz“. Gleich zweimal, um 15 und um 16.30 Uhr (dann im Rahmen des „Orgel-Cafés“), werden „Kleine Geister“ ihr lustiges musikalisches Unwesen treiben; und am Folgetag, dem 1. Juni, um 10 Uhr, in der Marktkirche Bad Bergzabern vor allem den Kita-Kindern ihren lustigen Spuk servieren.

Federführend ist der populäre Theaterpädagoge, Regisseur und Sprecher Philipp Roosz, der die „musikalische Geschichte für (Vor-)Schulkinder und ihre Familien“ konzipiert und am Staatstheater Nürnberg mehrfach erfolgreich aufgeführt hat. Klanglich zu Seite steht ihm in der Pfalz Bezirkskantor Wolfgang Heilmann an der Orgel.

Musikalischer Dachboden-Spuk

Der Plot ist rasch erzählt: Den Umzug ihrer Familie von der Stadt aufs Land finden die Geschwister Toni und Hedda ziemlich ätzend. Aber während die Eltern noch mit Kistenauspacken zu tun haben, entdecken die Beiden auf dem Dachboden seltsame, alte Instrumente. Und ach ja – war beim Abendessen nicht von irgendwoher, nein: von oben Musik an ihre Ohren gedrungen? Und tatsächlich – auf dem Dachboden wohnen fünf kleine, überaus musikalische Geister! Diese liebenswerten und zugleich eigenwilligen Gesellen geraten mächtig in Aufregung. Sind die Kinder eine Bedrohung? Oder könnten das gar neue Freunde werden, die helfen, die entsetzliche Langeweile zu vertreiben?

Schließlich nehmen die Geister allen Mut zusammen und geben sich zu erkennen. Na, ob das wohl gutgehen wird?

Ab jetzt ist auch das Publikum ins spannende Geschehen auf dem Dachboden einbezogen. Denn zusammen dem Erzähler Philipp Roosz und Wolfgang Heilmann, der auf der Orgelbank in Tasten und Pedale greift, entfalten sich magische Klänge, mal geheimnisvoll düster, mal unbeschwert lustig, witzig oder einfach schlicht schön. Der norwegische Tondichter Edward Grieg ist klanglich präsent, ebenso wie die 1950 geborene britische Komponistin Vivienne Olive, die unter anderem an der Nürnberger Musikhochschule unterrichtete.

Der Eintritt ist frei, auch bei den vier Folgeveranstaltungen der Reihe.