Hettingen (dpa/lsw) - Nachdem sie zufällig an einem brennenden Haus in Hettingen (Kreis Sigmaringen) vorbeigefahren sind, haben Rettungsdienstkräfte die schwer verletzte Bewohnerin versorgt. Feuerwehrleute hatten die Seniorin zuvor über eine Leiter aus dem ersten Stock gerettet, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Das Wohnhaus war am Mittwoch aus zunächst unklarer Ursache in Vollbrand geraten. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen sechsstelligen Euro-Bereich.

Pressemitteilung